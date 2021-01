Vita da gatto: 22 volte in cui i felini ci hanno fatto tornare il sorriso con i loro comportamenti unici

Ci sarà un motivo per cui i gatti tengono compagnia a milioni di famiglie in tutto il mondo. I nostri animali baffuti e morbidi sono davvero unici, in tutto quello che fanno. Le loro abitudini, le loro stranezze, la loro testardaggine, il loro modo di giocare e rapportarsi con noi: tutto è tipicamente "felino", e spesso non ci resta che accettarli per come sono.

Del resto, non è proprio la loro indole determinata e imprevedibile a conquistare il cuore di chi li prende con sé? A costo di vederli fare le cose più incredibili, accomodarsi nelle pose più incredibili o di trovarli nei posti più impensabili. Li amiamo anche per questo: semplicemente perché sono gatti! Scoprite 22 felini che hanno fatto sorridere i loro coinquilini umani.