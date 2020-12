Dodicenne riceve una lente d'ingrandimento per Natale e dà fuoco al prato di casa

Cayden, un bambino di 12 anni residente nel Texas, chiede per Natale una lente di ingrandimento. Dopo aver scartato il regalo corre immediatamente in giardino e incendia accidentalmente il prato di casa con la lente ricevuta poco prima. La famiglia interviene tempestivamente e la mamma Nissa-Lynn Parson racconta l’accaduto su Facebook, definendolo uno dei giorni di Natale più memorabili.

I genitori pensavano che la lente d’ingrandimento servisse al figlio per leggere, in quanto Cayden è molto curioso e interessato alla scienza. Invece, una volta scartati i regali, lui e i suoi due fratelli sono usciti in giardino con dei fogli di giornale. Improvvisamente è scoppiato un incendio: il vento ha soffiato delle braci sul prato, incendiando così l’erba.