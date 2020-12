È appena nata, ma fu concepita 27 anni fa: questa bimba avrebbe potuto essere coetanea di sua madre

No, non stiamo parlando di una sorta di "moderna Benjamin Button" , ossia di una bambina nata inspiegabilmente adulta, ma di una piccola che è venuta al mondo attraverso un processo scientifico piuttosto impressionante, e che per questo ha stabilito un primato davvero particolare.

Ci sono persone che, nel preciso momento in cui nascono, segnano la storia portando con sé record e caratteristiche particolari senza che ovviamente ne sappiano nulla. È di sicuro il caso della neonata di cui stiamo per parlarvi, una bimba che appena ha visto la luce aveva già... 27 anni .

Si chiama Molly Everette Gibson ed è nata il 26 ottobre 2020 a Knoxville, negli Stati Uniti. Ovviamente, a vederla è una neonata come tante, ma è la storia delle sue origini a renderla speciale. L'embrione da cui proviene, infatti, è rimasto congelato per circa 27 anni, ossia dall'ottobre 1992. Detta così può sembrare una di quelle cose che si vedono solo nei film fantascientifici, ma è la pura realtà.

La criopreservazione degli embrioni concepiti è un processo scientifico già diffuso e utilizzato da tempo, che consente di mantenerli inalterati per un periodo indefinito, in modo che possano essere utilizzati con apposite procedure nei programmi di fecondazione in vitro. Così, quando Tina e Ben Gibson hanno deciso di "adottare" quell'embrione, Molly è finalmente nata. È stata proprio la mamma a far notare che, per l'età che ha, lei e sua figlia avrebbero potuto essere praticamente coetanee.