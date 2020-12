15 foto di case reali che ci fanno venire immediatamente voglia di cambiare casa

Spesso l'ordine degli insiemi di una casa diversa dalla nostra ci scatena un po' di invidia. Magari è la luce diversa o semplicemente uno stile nuovo che ci colpisce in quanto molto dissimile dal nostro. In queste case che vedremo in questa lista, si ha come la sensazione vera e propria di essersi isolati dal resto del mondo. Siamo come dentro una bolla, nel nostro covo immuni dal tempo e assenti nello spazio. Un'idea di comodità e solitudine che ci allevia i pensieri e reclama il nostro bisogno di intimità. Potreste anche usare qualche idea per migliorare la vostra casa e cercare quelle stesse sensazioni che vivete guardano queste stanze, o magari solo immaginare di vivere lì.