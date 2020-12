Una ricerca afferma che esiste un collegamento tra scarsa intelligenza e omofobia

Pregiudizi, opinioni definitive, convinzioni false e poco ragionate spesso conducono a episodi e manifestazioni tutt'altro che piacevoli. Pensate ad esempio al tema dell' omosessualità : siamo proprio sicuri che questo aspetto - che dovrebbe riguardare solo ed esclusivamente le scelte individuali - sia tollerato e rispettato al 100%? Ovviamente no, e non bisogna certo andare a scavare in profondità per accorgersene. Un'interessante ricerca , a questo proposito, ha messo in relazione l'omofobia con la scarsa intelligenza . Uno studio che per molti potrebbe essere una conferma, e che spinge a combattere sempre di più qualsiasi forma di pregiudizio.

Sebbene su tanti argomenti che riguardano diritti delle persone , uguaglianza, tolleranza e libertà di scelta oggi siano stati fatti molti passi avanti rispetto al passato, è sotto gli occhi di tutti che sono ancora troppe le persone che proprio non ce la fanno ad accettare ciò che per loro è "diverso" .

Generalizzare e giudicare il prossimo sulla base di supposizioni e per le sue scelte personali è sbagliato e tutti, più o meno, dovremmo saperlo fin dalla giovinezza. Eppure non è affatto così: la storia e l'attualità ci insegnano che tali atteggiamenti sono alla base di intolleranze, conflitti, episodi spiacevoli e chi più ne ha più ne metta. Tristemente, sembra proprio che il genere umano non riesca mai a imparare dai propri errori, perseverando in un vortice di intolleranza sul quale la scienza ha voluto indagare più a fondo.

Dopo le ricerche svolte sul tema del razzismo, questa volta è toccato all'omofobia e, più in generale, a tutti i comportamenti denigratori nei confronti di chi fa scelte sentimentali ritenute "non convenzionali". Gli esperti dell'Università australiana del Queensland, così, hanno deciso di prendere in esame possibili correlazioni tra bassi livelli di quoziente intellettivo e opinioni pregiudizievoli, prevenute e infamanti.