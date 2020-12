In questa tribù gli uomini fanno a gara per ingrassare: i vincitori ricevono fama e ammirazione

04 Dicembre 2020

Advertisement Nelle nostre società basate sull'immagine e sulla "perfezione", siamo abituati a pensare che magro sia sinonimo di bello e accettabile e che, al contrario, le forme o chili di troppo siano cose che da "combattere" e non mostrare. Tanto è vero che, per molte persone, la forma fisica diventa un aspetto fondamentale della vita e, al di là, degli aspetti legati alla salute, farebbero di tutto per mantenersi magre e longilinee. A volte questa tendenza diventa davvero faticosa da rispettare, ma cosa pensereste se vi dicessimo che esiste al mondo una tribù in cui i più grassi sono oggetto di ammirazione? Forse in molti ne vorrebbero far parte, senza preoccuparsi troppo di avere un corpo "perfetto". Scopriamo allora queste persone che fanno a gara per... ingrassare di più!

Siamo nel sud-ovest dell'Etiopia, precisamente nella Valle dell'Omo. Qui vivono i Bodi, un antichissimo gruppo tribale dove i giovani maschi della comunità sono protagonisti di un rituale a dir poco insolito. Per sei lunghi mesi, infatti, fanno letteralmente a gara per essere più grassi degli altri e diventare così veri e propri eroi della tribù. Avete capito bene: gli uomini Bodi competono per chi riesce a ingrassare di più, e lo fanno isolandosi in capanne dove non fanno altro che bere una mistura di latte e sangue vaccino. Ogni attività motoria è tassativamente proibita: gli aspiranti "eroi grassi" non devono far altro che rimanere lì e accrescere peso e pancia, giorno dopo giorno.

In giugno, alla fine di questo singolare "concorso" - per il quale i Bodi non uccidono le mucche, considerate animali sacri - si tiene la cerimonia del "Nuovo anno" (Ka'el), dove si decide chi è il vincitore. Nessun premio materiale per lui: solo gloria, fama e rispetto per essere riuscito nell'impresa e l'ammirazione di tutti per il suo essere smisuratamente grasso.

Il singolare rituale della tribù Bodi è stato portato all'attenzione pubblica dal fotografo professionista Eric Lafforgue, che ha ritratto queste persone in tutta la loro particolarità durante un viaggio in Etiopia. Non c'è che dire: è davvero curioso conoscere riti e usanze così distanti da noi, che ci raccontano di modi di vedere la realtà totalmente diversi, ma non meno affascinanti!