I giochi di gomma per il bagnetto possono essere veri contenitori di funghi e batteri: l'allarme degli esperti

Pensate ad esempio alle paperelle e agli altri giocattoli di gomma con cui da bambini giocavamo mentre facevamo il bagnetto, o con cui facciamo divertire i nostri figli. Oggetti comunissimi, colorati, legati a contesti giocosi e infantili, ma che a quanto pare possono trasformarsi in veri e propri contenitori di funghi e batteri , come ha dimostrato la ricerca di cui stiamo per parlarvi.

Le paperelle e gli altri giocattoli morbidi, infatti, possono essere riempiti d'acqua che poi viene spruzzata fuori dai bimbi che le premono, le toccano e spesso le mettono in bocca. Ed è proprio all'interno che può trovarsi un vero e proprio "mondo parallelo" di sostanze nocive.

Grazie al caldo umido degli ambienti dove si fa il bagno, batteri e funghi trovano terreno fertile per crescere e proliferare, e ovviamente non risparmiano i giocattolini in questione. Giorno dopo giorno, all'interno delle paperelle aumentano i microrganismi, che poi vengono espulsi quando vengono premuti. Una prova inequivocabile di quanto stiamo affermando è quella che hanno effettuato gli autori dello studio.

Tagliando a metà una di queste paperelle, usata in normalissimi contesti domestici, gli scienziati si sono trovati di fronte a una scena piuttosto scioccante. La parte interna del giocattolo era visibilmente "contaminata". Dopo averla analizzata a fondo, sono giunti alla conclusione che un giochino come questo può contenere tra i 5 e i 75 milioni di cellule fungine e batteri, a seconda delle condizioni in cui viene utilizzata.