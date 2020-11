Le cicatrici di alcuni squali bianchi proverebbero che vengono attaccati da calamari giganteschi, secondo gli studiosi

Quando sentiamo parlare dello squalo bianco , è naturale pensare a uno dei predatori più temuti dei mari. Sicuramente il Carcharodon carcharias – il suo nome scientifico – è un affascinante e pauroso pesce predatore, ma in alcuni casi può essere lui stesso vittima di attacchi altrui . Proprio come era già stato documentato mettendolo in relazione alle orche, che sarebbero temute da questo animale a dir poco pauroso.

Lo studio , pubblicato sulla rivista Scientific Reports, è ancora in fase di revisione e quanto emerso dovrà essere confermato da ulteriori approfondimenti. Di sicuro, però, è sicuramente interessante che le ferite osservate sulla testa e intorno alle branchie dei 14 squali, tutti in età adulta e subadulta, corrispondono alle ventose con denti seghettati caratteristiche dei calamari giganti.

I calamari, dunque, sarebbero prede tutt'altro che passive. In attesa di ulteriori conferme a questa interessante ricerca, non ci resta che constatare ancora una volta che la natura e il comportamento di alcuni animali sono sempre in grado di stupirci e affascinarci con scoperte che smentiscono quello che davamo per certo.