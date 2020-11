Il borgo di Gradara, la città in cui si consumò lo sfortunato amore di Paolo e Francesca che Dante colloca nell'Inferno

12 Novembre 2020 • di Claudia Melucci 188

Advertisement Alcune città italiane sono intrecciate a leggende amorose che sono diventate famose in tutto il mondo: come non citare Verona con la vicenda dei suoi due amanti storici, Giulietta e Romeo. Pochi sanno, però, che i due giovani innamorati potrebbero non essere esistiti veramente nell'antica città italiana, ma essere frutto di un'invenzione letteraria vincente. Un'altra coppia tra le più famose nella letteratura è quella composta da Paolo e Francesca, che Dante destina al II cerchio dell'Inferno, quello dei lussuriosi. I due giovani, al contrario di Romeo e Giulietta, sono esistiti veramente e la loro sfortunata storia amorosa si è consumata nel borgo italiano di Gradara, in provincia di Pesaro e Urbino.

Al confine tra Marche ed Emilia-Romagna si erge il bellissimo borgo castello di Gradara. Da lontano il suo profilo è inconfondibile per il castello e la doppia cinta muraria secolare, due tra le strutture medioevali meglio conservate della penisola italiana. Il borgo di Gradara è stato sfondo dei turbolenti scontri tra il Papato e le potenti famiglie marchigiane romagnole che qui hanno vissuto nel corso dei secoli: Gradara, infatti, è stata governata da note signorie come quella dei Malatesta, degli Sforza e dei Della Rovere.

Gradara, oltre che per il suo magnifico castello con il torrione alto 30 metri e per la sua doppia cinta di fortificazione – la più esterna delle quali si estende per 800 metri –, è famosa per essere la città di Paolo e Francesca, i due sfortunati amanti che qui si sono innamorati e perso la vita. Paolo e Francesca sono due degli inquilini del II cerchio dell'Inferno dantesco. Li si incontra nel corso del V Canto, quando Dante e Virgilio entrano nel regno dei lussuriosi, coloro che si sono sporcati del vizio peccaminoso dei piaceri della sensualità. Nella realtà i due sono stati Paolo il Bello e Francesca da Polenta. Quest'ultima era figlia di Guido Minore, Signore potente a Ravenna e a Cervia, che la destinò in sposa a Gianciotto Malatesta, un uomo zoppo e per nulla gradevole esteticamente.

Advertisement

La leggenda vuole che per evitare il rifiuto di Francesca, il padre la ingannò facendole credere di averle scelto come sposo Paolo, il fratello di Gianciotto, un giovane aitante e attraente. Il matrimonio con Gianciotto fu inevitabile e dall'unione nacque anche una figlia, Concordia. L'amore di Francesca per il cognato Paolo, tuttavia, prese il sopravvento e tra i due iniziò una relazione, che Dante dice sancita dalla lettura della storia d'amore tra Lancillotto e Ginevra del ciclo arturiano. La leggenda vuole che Gianciotto finse un giorno di partire per Pesaro, solo per cogliere in flagrante i due amanti e vendicarsi. Dopo i saluti del Signore, Francesca e Paolo si sarebbero incontrati nel castello dove lei risiedeva e nel momento più opportuno Gianciotto fece ritorno, trovando i due in atti amorosi. Paolo avrebbe provato a fuggire attraverso una botola della stanza, ma il suo vestito si impigliò dando al fratello il tempo di sguainare la spada. Francesca, per proteggere l'amato o forse per seguire la sua stessa terribile sorte, si sarebbe interposta tra Paolo e la spada ricevendo un colpo fatale che li uccise entrambi.

Dante ha scelto di punire ulteriormente il tradimento di Francesca e Paolo collocandoli nell'inferno, e condannandoli a subire una bufera infernale per l'eternità, avendo preferito in vita la passione carnale alla temperanza. Tuttavia, forse coinvolto dalla violenza del loro amore, non li separò nel cerchio infernale: i due, infatti, appaiono al Poeta in volo avvinghiati come fossero un unico corpo. Se volete immergervi in un borgo da sogno e rivivere la storia d'amore di Paolo e Francesca una visita al borgo di Gradara è d'obbligo!

Source:

https://www.bandierearancioni.it/approfondimento/il-mito-di-paolo-e-francesca-gradara-e-la-vera-storia-degli-amanti