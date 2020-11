19 foto di boschi e città in giro per il mondo resi incantevoli dall'arrivo dell'autunno

Quando arriva l'autunno giunge la voglia di trascorrere più tempo in casa, magari di passare qualche sera da soli, piuttosto che uscire in compagnia di amici e stare fuori fino a tardi, come accadeva nella stagione appena finita – l'estate! Se siete di quelle persone che attendono impazienti l'accorciarsi delle giornate per andare in letargo come gli animali selvatici, apprezzerete questa galleria di foto che potete scorrere accompagnati da una calda tisana speziata. Ecco i migliori scatti autunnali che vi faranno apprezzare ancora di più questa stagione in cui tutto assume toni caldi!