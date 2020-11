Design per tutti: 18 oggetti quotidiani ripensati in modo creativo e ingegnoso

In un mondo dove siamo circondati da innovazioni tecnologiche, idee "geniali" e oggetti che promettono di rivoluzionare ogni cosa che facciamo, è sempre più difficile trovare qualcosa che ci colpisca per davvero. Pensateci bene: a volte sembra proprio che sia stato detto e fatto tutto, anche più del necessario.

Eppure lo sappiamo: la creatività degli uomini non conosce limiti, ed è per questo che possiamo sempre trovare nuovi modi per stupirci. Il design è un ottimo modo per dare sfogo alla fantasia, e quando entra a contatto con la vita quotidiana di tutti noi è sicuramente una cosa da lodare. Tanto più se migliora nel concreto ambienti, oggetti e abitudini, oppure se sensibilizza su tematiche importanti. Le foto che abbiamo raccolto di seguito mostrano proprio delle splendide fusioni tra creatività e funzionalità: scopritele!