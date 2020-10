16 persone che ce l'hanno messa tutta per mantenersi in forma ma hanno miseramente fallito

A chi non piace mantenersi in forma? Avere un fisico scolpito e tonico significa anche accettarsi e star bene con sé stessi, ed è per questo che molte persone fanno veramente di tutto per convincersi a fare un po' di attività fisica, a tutto vantaggio del benessere.

Andare in palestra e fare esercizio, però, non è sempre una cosa semplice: ci sono giorni, infatti, in cui proprio non ne abbiamo voglia, o in cui crediamo di poter fare qualsiasi cosa senza l'aiuto di nessuno, ma invece ci ritroviamo a fallire miseramente. Proprio come è successo alle persone protagoniste delle foto che abbiamo raccolto qui: i loro sforzi sono stati encomiabili, ma i risultati... giudicateli voi!