Questo ragazzo di 12 anni ha scoperto per caso uno scheletro di dinosauro risalente a 69 milioni di anni fa

Quando una normalissima escursione in una zona rurale si trasforma nel teatro di una scoperta sensazionale. Così potremmo riassumere l'esperienza che ha vissuto il giovane Nathan Hrushkin insieme a suo padre nella zona delle Albertan Badlands, in Canada.

Non stiamo esagerando: immaginate di uscire per una scampagnata a contatto con la natura e di trovarvi, del tutto inaspettatamente, davanti a uno scheletro di dinosauro conservato in modo strepitoso, un reperto antichissimo venuto alla luce direttamente da un passato che non c'è più. È proprio quello che è successo al 12enne protagonista della storia che stiamo per raccontarvi.