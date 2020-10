La storia di Alice Ball, la ricercatrice afroamericana che trovò una cura per la lebbra senza ricevere alcun merito

Il nome di Alice Ball probabilmente vi dice ben poco, ma dovete sapere che è una donna alla quale si deve in parte la cura per la lebbra , ai suoi tempi una malattia incurabile. Purtroppo la vita di questa giovane ricercatrice ha più volte incontrato la sfortuna e la chiusura mentale di un mondo non ancora pronto ad accettare che un traguardo così importante nella medicina provenisse proprio da una giovane donna afroamericana.

La storia che vi raccontiamo in questo articolo non inizia con i migliori presupposti e, sebbene abbia un buon fine, possiamo senz'altro dire che sarebbe potuta andare meglio, se di mezzo non ci fossero stati tanti pregiudizi verso le donne, e in particolare verso quelle afroamericane .

Alice Ball nacque nel 1892 a Seattle, da una famiglia della piccola borghesia che le permette di studiare. Sin da bambina coltiva il suo interesse per la chimica e finisce con il laurearsi a Washington prima in chimica farmaceutica e poi in chimica.

A soli 22 anni e con due lauree tra le mani decide di trasferirsi alle Hawaii – dove aveva già vissuto da bambina con la sua famiglia per pochi anni – dove consegue un master in chimica e diventa persino la prima donna afroamericana ad insegnare chimica nell'università hawaiana.

La scelta delle Isole delle Hawaii non è casuale: negli anni in cui vi approda Alice Bell le Hawaii sono strette nella morsa della malattia di Hansen, meglio conosciuta come lebbra.

Nonostante sia una malattia conosciuta biologicamente – il batterio Mycobacterium leprae che la provoca è stato isolato nel 1873 – non esiste ancora una cura, se non delle terapie che solo in pochi casi risultano lievemente efficaci.