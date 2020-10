Questo treno è un hotel super-lussuoso su rotaie: una suite può costare oltre 12.000 euro

Al giorno d'oggi, spostarsi da un luogo all'altro richiede sempre più rapidità e immediatezza. Un po' come accade per le comunicazioni, fulminee e basate sulla condivisione istantanea di quello che accade, anche i viaggi si sono velocizzati parecchio negli ultimi anni, ed è possibile percorrere distanze piuttosto lunghe in tempi davvero ridotti.

C'è chi, tuttavia, ancora ama gustarsi il piacere di un viaggio inteso come esperienza, passaggio attraverso tanti luoghi diversi da scoprire e da vivere. Il treno, a differenza dell'aereo, è un mezzo che favorisce questo tipo di avventura, e quello di cui stiamo per parlarvi lo fa in un modo davvero esclusivo, attraverso uno dei percorsi più celebri del mondo.