La Sicilia diventa plastic-free: addio alle stoviglie e ai contenitori non biodegradabili negli enti e negli uffici

Grazie alla proposta di legge della commissione Ambiente della Regione Sicilia, adesso l'Assemblea Regionale dell'isola del Sud ha approvato all'unanimità un disegno legislativo che renderà a breve la Sicilia una delle prime regioni italiane plastic-free. Saranno bandite stoviglie monouso e contenitori non bio-degradabili da tutti gli enti regionali, istituti ed aziende soggette alla vigilanza della Regione. Un gran bel passo avanti per un futuro sempre più green per la nostra Penisola.