19 foto che testimoniano il passaggio distruttivo di un evento atmosferico fuori dal comune

Il pianeta sta cambiando e non lo sappiamo solo perché ne veniamo informati dai telegiornali e sui social, ma perché lo sperimentiamo sulla nostra pelle ogni giorno. Nessun posto del mondo è risparmiato: il clima non è quello di sempre, quello che i meteorologi hanno potuto predire fino ad ora. Gli eventi atmosferici sono imprevedibili, ma soprattutto di un'intensità inaudita. Non è raro uscire in canottiera un giorno e dover indossare qualcosa di caldo il seguente. Così come non è raro veder piovere dal cielo quantità incredibili di pioggia o toccare temperature roventi. Il nome di tutto questo lo conosciamo: cambiamento climatico.

In giro per il web ci sono moltissime foto che testimoniamo come la natura abbia sempre meno mezze misure: ecco una galleria di immagini a cui, purtroppo, ci stiamo abituando.