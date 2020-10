Non riuscirai a vedere questa galleria per intero senza sbadigliare: uno strano fenomeno a cui non potrai sottrarti

12 Ottobre 2020 • di Claudia Melucci 757

Advertisement Sbadigliare sul vagone affollato di una metropolitana può essere molto pericoloso. Perché? Potrebbe essere contagioso! Vedendo qualcuno sbadigliare potreste venire assaliti da una voglia irrefrenabile di farlo anche voi, e più resistete all'impulso più la vostra bocca si aprirà contro la vostra volontà. E semmai cederete alla tentazione... beh, qualcun altro dopo di voi potrà cadere nella stessa sciagura! Quella che abbiamo dipinto come una scena tragicomica, è un fenomeno studiato e confermato dalla scienza: vedere qualcuno sbadigliare fa venire voglia di sbadigliare. Non ci credete? Provate a scorrere questa galleria fotografica di dolci creature assonnate senza nemmeno percepire il bisogno di spalancare le vostre fauci!

Il fenomeno potete sperimentarlo molto facilmente: basta vedere qualcuno sbadigliare per percepire all'istante qualcosa nelle vostre mandibole, qualcosa di molto simile al principio di uno sbadiglio.

Si tratta di un fenomeno molto comune che anche la scienza ha indagato e cercato di spiegare; si tratterebbe di un ecofenomeno ovvero di quella categoria di imitazioni spontanee di parole o gesti che vediamo dire o fare da una persona che si rivolge direttamente a noi o che comunque che si trova nelle vicinanze.

Advertisement

Il motivo però per il quale lo sbadiglio sarebbe contagioso è al momento poco noto: ciò che sappiamo è che l'uomo non è l'unico sfortunato a non poter resistere alla tentazione di sbadigliare, ma lo sbadiglio è contagioso anche tra i cani e alcune scimmie.

Secondo le indagini fatte su questo curioso fenomeno, emerge il fatto che più si cerca di resistere alla tentazione di sbadigliare e più il bisogno di farlo si fa più forte.

Advertisement

Per di più la stanchezza non c'entra direttamente: lo sbadiglio contagia anche chi si ritiene perfettamente riposato o chi non avrebbe sbadigliato se non ci fosse stato qualcuno o qualcosa a stimolarlo.

Advertisement

Probabilmente anche voi a questo punto starete mettendo a dura prova l'estensione delle vostre fauci con degli sbadigli da record: non preoccupatevi, non cadrete in un sonno profondo e non c'è di mezzo nessun mezzo magico.

Advertisement

Si tratta "soltanto" di uno dei tanti fenomeni ancora poco conosciuti che accadono al nostro corpo e di cui non sappiamo dare una spiegazione.

Avanti, non fate i timidi: lasciatevi andare ad uno sbadiglio liberatorio. Sappiamo bene che avete cercato di resistere fin qui!