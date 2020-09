Essere una persona ipersensibile non è una fragilità, ma un super-potere: lo afferma una psicoterapeuta

Essere molto sensibili non è una debolezza o una fragilità negativa a tutti i costi, ma può trasformarsi in un'arma a nostro vantaggio e in un vero e proprio super-potere. Nella società in cui viviamo oggi, pare difatti non esserci più spazio per l'autenticità, per i tumulti del'animo turbato, per i sentimenti e le emozioni interiori, anche negative. Tutto è diventato appariscenza, un'immagine apparentemente perfetta di una realtà soggettiva che non corrisponde a verità. Per questo i più sensibili soffrono troppo in silenzio.