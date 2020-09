17 immagini che ci mostrano il mondo in cui viviamo da una prospettiva decisamente diversa

In un mondo in cui siamo sovraccarichi di immagini, fotografie, colori, suoni che ci vengono mostrati continuamente attraverso gli schermi luminosi del nostro pc, del nostro smartphone o del nostro televisore, il rischio di essere sommersi da immagini banali e ripetitive è molto alto. Per questo è sempre più raro fermarsi ad ammirare fotografie o immagini originali, capaci di farci vedere il mondo da una prospettiva completamente differente da quella che conosciamo. Questa galleria vuole proprio aprire nuovamente gli occhi a tutto ciò che è inedito, inconsueto, curioso.