Costa Rica, centinaia di tartarughe marine arrivano in spiaggia per deporre le uova: lo spettacolo è mozzafiato

Anche quando pensiamo di aver visto ogni video, ogni immagine curiosa e spettacolare che circola sul web, la natura, nel mondo reale, sa sempre come stupirci nei modi più inaspettati e meravigliosi. I "raduni" di tartarughe sulle spiagge e nelle acque delle zone dove tradizionalmente si depongono o si schiudono le uova non sono certo una novità, ma ammirare questo fenomeno naturale è sempre una cosa incredibile, un momento pieno di stupore e speranza.

Immaginate di trovarvi su una spiaggia e, all'improvviso, di vedere centinaia e centinaia di tartarughe marine venire verso di voi per raggiungere i luoghi sicuri dove poter deporre le uova senza problemi. È proprio quello che è accaduto in Costa Rica e che le persone presenti sul posto non hanno potuto fare a meno di immortalare.