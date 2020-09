21 case isolate in posti bellissimi, in cui fuggire dal caos della città e ritrovare il contatto con la natura

Chi vive nelle grandi città e metropoli sa bene quali siano i pro e contro di questo frenetico stile di vita. C'è chi nasce "topo di città", e difficilmente sente l'esigenza di isolarsi in posti meno affollati, e chi, invece, non vede l'ora di fuggire da una simile realtà per andare a rifugiarsi in luoghi in cui poter ritrovare il vero contatto con la natura. Campagna, mare, lago, montagna: non importa dove - l'importante è ritrovare la pace e la serenità del proprio animo. Sono in molti ad aver acquistato o addirittura costruito con le proprie mani casette meravigliose, in luoghi lontani e bellissimi.

In questa lista fotografica vogliamo mostrarvi soltanto alcune delle più belle case isolate, dove poter ritrovare la tranquillità perduta.