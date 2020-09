14 persone che meritano di entrare nel Guinness dei primati per delle loro caratteristiche curiose

Ogni essere umano nasce e cresce con delle caratteristiche peculiari, ed ognuna di queste rende una persona unica e speciale. Tutti noi, infatti, possediamo una bellezza interiore ed esteriore, che nessuno dovrebbe mai permettersi di giudicare. Alcune persone, però, spiccano nella mischia più di altre grazie a qualche speciale ed inusuale caratteristica fisica che non passa inosservata. Uomini altissimi o muscolosissimi, done con capelli eccessivamente lunghi ecc., sono solo alcuni esempi dei particolari individui che troverete in questa lista fotografica.

Molti di questi "personaggi" sono entrati nel Guinness dei primati grazie alle loro stranezze. In ogni caso, prima di dare un giudizio, ricordiamoci sempre che sono umani anche loro.