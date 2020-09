Questo artista giapponese rende vivo il legno scolpendo animali che sembrano veri

Ci sono persone che nascono con una creatività davvero fuori dal comune e riescono a regalare al mondo esempi splendidi di idee e trovate che definire originali sarebbe riduttivo. Ne è una prova il lavoro di Mori Kono, l'artista del legno di cui stiamo per parlarvi.

Questo scultore giapponese e il suo team, in Canada, non si dedicano a semplici intagli lignei, ma riescono a realizzare scene e "creature" a tema naturale che sembrano vere per quanto sono dettagliate. Gufi, scoiattoli, procioni, orsi e tanti altri: gli abitanti della foresta ci sono proprio tutti, nelle opere di MK Carving & Sculpting, veri e propri "angoli di Canada" che escono fuori direttamente dai tronchi degli alberi o si appendono a essi.