15 cose che abbiamo fatto tutti durante le elementari e che ancora ricordiamo benissimo

Quando eravamo piccoli, avevamo la sensazione di possedere un vero e proprio sesto senso per la realtà che ci circondava, come se i nostri "sensi di ragno" o le nostre antenne fossero sempre accese in cerca di captare segnali dall'esterno. Non è difatti un caso che anche le più piccole azioni, immagini o sensazioni che abbiamo vissuto quando eravamo nella fase infantile le ricordiamo vividamente ancora oggi. Ad esempio, avete memoria di queste piccole, grandi azioni che facevamo un po' tutti quando eravamo a scuola?