Un team di ricerca scopre per la prima volta tracce di microplastiche negli organi umani

E non si tratta affatto di facili allarmismi o frasi fatte: la plastica sta davvero sommergendo il Pianeta, creando danni e arrivando anche dove proprio non dovrebbe trovarsi. A questo proposito, fa riflettere e di certo non rassicura quanto ha rivelato l'Arizona State University, nell'ambito di una ricerca sulle microplastiche e le nanoplastiche in relazione agli esseri umani .

Quando parliamo di microplastiche ci riferiamo a piccolissimi scarti di materie plastiche dal diametro inferiore a 0,1 mm; le nanoplastiche, invece, sono ancora più piccole, inferiori a 0,001 mm. Se, in un primo momento, potrebbe sembrare che questi frammenti non siano elementi di cui preoccuparsi, aspettate a dirlo, perché messe tutte insieme, arrivano a circondarci e a essere presenti intorno a noi molto più di quanto pensiamo.

Lo studio in questione, a questo proposito, ha confermato per la prima volta qualcosa di inquietante: le microplastiche non sono soltanto in ciò che beviamo, mangiamo, nell'aria che respiriamo o nei luoghi più remoti del mondo (dalle profondità oceaniche alle vette più alte) ma sono state trovate persino nei tessuti umani. Avete capito bene: persino i nostri organi vitali potrebbero presentare tracce di materiali del genere. Per arrivare a questa conclusione, gli scienziati hanno preso in esame 47 campioni di tessuti di organi umani, scoprendo che potevano rilevare particelle di microplastica in ognuno di essi.