Uno studente scrive un manuale per trattare le patologie di chi ha la pelle scura, contro le discriminazioni mediche

Ci sono immagini e situazioni che diamo semplicemente per scontate, abituati come siamo a vederle sempre nello stesso modo, senza aver fatto mai un confronto con qualcosa di diverso. Pensate ad esempio al tema dell'inclusione e della diversità: difficilmente, sui libri di testo o magari negli spot pubblicitari, si vedono persone con disabilità o con colori della pelle che non siano quello bianco.

Se ci soffermiamo per un attimo a rifletterci, ci accorgeremo che non è affatto giusto che molte persone non vengono rappresentate, dato che, proprio come le altre, ne hanno tutti i diritti. Lo studente di medicina di cui stiamo per parlarvi ha pensato proprio questo quando si è reso conto che, sui manuali su cui studiava, mancavano immagini, descrizioni, segni e sintomi tipici di chi ha la pelle scura. Così, ha deciso di fare qualcosa.