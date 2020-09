Riduce il suo stipendio del 90% per poter aumentare quello dei dipendenti: l'attività dell'azienda è triplicata

04 Settembre 2020 • di Simone Fabriziani 263

Advertisement Non tutti i posti di lavoro regalano poche soddisfazioni, esistono ancora storie di boss e responsabili di ufficio che farebbero di tutto per migliorare la qualità del lavoro dei propri dipendenti e per fare in modo che la quantità del lavoro venga aumentata senza sforzi maggiori richieste irragionevoli. Lo sa bene Dan Price, giovane CEO della società di Seattle Gravity Payments, che ha decurtato il suo stipendio personale per poter aumentare quello dei suoi dipendenti.

Dan Price, CEO dell'azienda di servizi finanziari Gravity Payments, ha deciso di togliere 1 milione di dollari dal suo stipendio, decurtandolo del 90%, e ripartendo quella cifra per assegnare uno stipendio di 70.000 dollari per ogni suo dipendente; facendo in questo modo, non soltanto la qualità della vita e del lavoro è migliorata per chi lavora alla Gravity Payments, ma l'attività generale è "triplicata".

In un tweet, Dan Price ha affermato: " "Da quando la mia azienda ha avviato un salario minimo di 70.000 dollari nel 2015 la nostra attività è triplicata , Il personale che possiede case è cresciuto di 10 volte * 401.000 dollari di contributi sono raddoppiati, Il 70% dei dipendenti ha pagato il debito, Il personale con figli è aumentato di 10 volte, il fatturato è diminuito della metà, Il 76% del personale è impegnato sul lavoro, circa il doppio della media nazionale." Anche se molti lo hanno accusato di promuovere un'economia finanziaria volta al capitalismo, Dan ha risposto così: "Molte persone dicono che questo promuova il capitalismo e il lavoro sul libero mercato. Penso che sia l'opposto, le persone mi indicano come una novità. Mi distinguo per una ragione: praticamente nessuno ha seguito il mio esempio: affidarsi ad amministratori delegati benevoli è una ricetta per lo sfruttamento dei lavoratori"

Advertisement

In un'intervista a BBC, Dan Price ha inoltre affondato il colpo, scagliandosi contro quelli che pensa siano i veri effetti del capitalismo: "Le persone muoiono di fame o vengono licenziate o vengono sfruttate, in modo che qualcuno possa avere un attico in cima a una torre di New York con sedie e mobili dorati." Un esperimento che sta ancora facendo molto discutere negli Usa, ma che al momento sta rendendo la qualità del lavoro di tantissimi dipendenti decisamente migliore!