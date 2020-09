Questo fotografo cattura gli occhi di persone e animali da molto vicino: le foto sembrano arrivare dallo spazio

I fotografi si dividono grossolanamente in due grandi categorie; quelli che puntano l'obbiettivo verso panorami ampi per catturare l'immensità del cielo o della Terra, e quelli che invece si avvicinano a più non posso al soggetto per scoprirne dettagli invisibili ad occhio nudo.

Eppure nelle fotografie di Suren Manvelyan, professionista della fotografia di origini armene, i due mondi si uniscono come per magia: è infatti specializzato nella fotografia macro di occhi di esseri umani e animali e basta vedere qualcuno dei suoi scatti per avere prova di come gli occhi visti da molto vicino sembrino paesaggi spaziali, a tratti fantastici.