Un fotografo ha ricreato i ritratti di alcuni personaggi storici usando i loro diretti discendenti come modelli

La Storia è una materia decisamente affascinante, che continua ad appassionare grandi e piccini in ogni parte del mondo. Il fotografo Drew Gardner ha voluto coniugare la sua passione per la Storia con la sua professione: la fotografia. Drew ha ricreato i ritratti di alcuni dei personaggi storici più famosi del mondo, presentando i loro discendenti diretti come modelli. Il progetto fotografico non è stato banale, poiché Drew ha dovuto innanzitutto rintracciare i discendenti dei personaggi storici prescelti e poi curare nei minimi dettagli ogni singola fotografia ricreata. Il risultato finale è stato indubbiamente molto soddisfacente: giudicate voi stessi!