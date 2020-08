Questa ragazza ha inventato un condizionatore d'aria amico dell'ambiente: non utilizza gas serra

Ne sa qualcosa la ragazza filippina di cui stiamo per parlarvi che, mentre frequentava le scuole superiori, ha scoperto per caso una tecnologia di raffreddamento dell'aria a dir poco innovativa ed ecologica, che ha deciso di sviluppare per dare un suo contributo concreto e personale alla società e alla lotta contro l'inquinamento.

I sistemi di condizionamento dell'aria più comuni utilizzano quasi sempre idrofluorocarburi (HFC) , composti chimici ritenuti tra i gas serra più dannosi per l'atmosfera. Non è un caso se il loro utilizzo è regolamentato da norme ben precise e se, da anni, la scienza stia conducendo studi sull'impiego di possibili alternative per refrigerare l'aria.

Incuriosita da quanto aveva scoperto, ha utilizzato un compressore centrifugo , con serbatoi d'aria rotanti e, insieme al padre, ingegnere meccanico e imprenditore, ha realizzato un prototipo del suo AirDisc . Di che si tratta? Di un sistema che, grazie alla compressione dell'aria, riesce a far separare il calore e a far espandere le molecole, che diventano appunto aria fredda .

L'impegno per arrivare a produrre questo sistema su larga scala non manca, da parte della ragazza che lo ha messo a punto: da quando ha effettuato la scoperta, Yza non ha mai smesso di credere fermamente nel suo ambizioso progetto. Non resta che augurarsi che possa davvero portarlo a compimento, regalando al mondo un'invenzione utile e allo stesso tempo amica dell'ambiente.