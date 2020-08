Un fotografo ha catturato tutte le contraddizioni della società moderna con degli scatti giocosi ed originali

Quando siamo adulti e non abbiamo perso il nostro senso infantile dell'immaginazione e del divertimento, vivremo una vita carica di meraviglia e creatività, anche nelle piccole cose di tutti i giorni, quelle che solitamente tendiamo a non notare. Un artista spagnolo con sede in Norvegia di nome Pau Buscatò agisce proprio in questa maniera: scatta immaginifiche fotografie in contesti urbani catturando momenti e prospettive al limite dell'assurdo e del giocoso.