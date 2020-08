12 esempi di vestiti ridicoli che le persone hanno comunque avuto il coraggio di indossare

Nel mondo della moda gravitano spesso dei personaggi bizzarri, caratterizzati da una forte personalità e dalla voglia di stupire a tutti i costi. Alcuni stilisti, se così possono essere chiamati, impiegano forse troppo impegno nel loro voler andare contro le regole costi quel che costi, finendo per produrre degli abiti che nessuno indosserebbe mai (o quasi). Non stiamo parlando di gusti, ma di indumenti obiettivamente brutti e senza ragione di esistere. Guardate questa lista fotografica e provate ad immaginare di incontrare un vostro conoscente, per strada, conciato in questo modo.