13 foto suggestive mostrano tutte le volte in cui la Natura si è ripresa i suoi spazi

In un modo o nell'altro, la Natura si riprende sempre ciò che le appartiene. Non importa con quanta fatica l'essere umano sia riuscito a conquistare terreni e spazi sterminati in cui costruire meravigliosi castelli e strutture, prima o poi la Natura seguirà il suo corso e si riapproprierà di ciò che è suo. Basta guardare come si riducono certi edifici dopo decenni di abbandono: arbusti e piante spontanee iniziano a crescere in ogni angolo, anche all'intero delle stanze, e ciò che un tempo sembrava risplendere, ora appare decadente e destinato ad essere dimenticato nel tempo.