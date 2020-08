Un ragazzo crea dei deliziosi fotomontaggi in cui è in compagnia dei personaggi Disney più amati

I cartoni animati della Disney ci hanno fatto sognare quando eravamo bambini e continuano ad essere dei veri punti di riferimento per i bambini e gli adulti di oggi. Il Re Leone, Aladin, La Spada nella Roccia, La carica dei 101 e tutti gli altri, sono pietre miliari che ci hanno insegnato tanto e che continuiamo a ricordare e a guardare con affetto. Un ragazzo di nome Samuel, un maestro di scuola elementare, ha deciso di offrire il suo personale tributo ai cartoni animati Disney in modo molto particolare. Grazie alle sue abilità "artistiche", il giovane si è letteralmente catapultato nel mondo Disney, scattando foto in cui sembra condividere alcuni momenti esilaranti con i nostri personaggi preferiti. Chiaramente si tratta di fotomontaggi creati ad hoc per ogni situazione.