Avvistata una rara orca bianca nelle acque dell'Alaska: si pensa ce ne siano solo 5 in tutto il mondo

Sapevate che l'orca bianca è un mammifero in via di estinzione e si pensa che ad oggi ci siano nel mondo soltanto 5 esemplari in circolazione? In condizioni del genere e con numeri veramente così esigui, è estremamente raro avvistare quest'orca bianca, per questo le immagini che sono state pubblicate da Stephanie Hayes, biologa marna dell'Università dell'Alaska Fairbanks hanno fatto immediatamente il giro del web per la loro rarità.