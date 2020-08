Questo pitbull è un vero gatto mancato: si comporta come i suoi amici felini e ha le loro stesse abitudini

Se vi sembra un concetto esagerato, chiedete al pitbull Mako , un animale che, a tutti gli effetti, è un bellissimo cane ma che, dentro di sé e per i comportamenti che adotta, non potrebbe che essere un gatto ! Avete letto bene: questo delizioso cagnolone ha fatto dell'adattamento al "branco" una vera e propria ragione di vita, tanto da cambiare profondamente la sua stessa indole.

Trovare la nostra strada e la nostra esatta " collocazione " nel mondo non è sempre una cosa facile. Dubbi e incertezze possono bloccarci, tanto da farci dubitare, a volte, della nostra stessa identità . E ciò non è valido soltanto per noi esseri umani.

Mako viveva in un rifugio ed è stato adottato da Bethany e Samantha Castiller e, fin da subito, si è presentato il problema della pacifica convivenza con i gatti che vivevano già in casa. Del resto si sa: cani e gatti , proverbialmente, non vanno sempre d'accordo, anche se Mako era pronto a smentire questa "regola".

Non si tratta affatto di uno scherzo, né di atteggiamenti saltuari: questo cane è un vero gatto mancato, che ama riposarsi proprio negli stessi posti dove lo fanno i suoi "fratelli" mici, senza contare che salta su armadi, pensili, persino sul frigorifero , con tutta l'agilità e le mosse che solo un felino metterebbe in mostra.

Basta guardare le foto pubblicate dalla sua famiglia, in effetti, per rendersene conto alla perfezione. A Mako è stato anche dedicato un account Instagram, chiamato, non senza ragione, "mako_thecatdog". Come un gatto, il pitbull è energico, agile (anche se per sua natura fisica un po' sgraziato) e adora più di ogni altra cosa giocare e trascorrere del tempo con gli altri ospiti a quattro zampe di casa.