Come è nata quella che molti conoscono come "la fotografia più intelligente della Storia"

Quella che a molti è nota come "la fotografia più intelligente della Storia" è uno scatto che ritrae uno (forse il più conosciuto) tra i congressi Solvay , che si svolgono con cadenza triennale a Bruxelles. Voluti da Ernest Solvay , creatore del famoso processo di sintesi del carbonato di sodio e grande mecenate scientifico, i congressi hanno lo scopo di riunire e far confrontare le menti più brillanti del globo su argomenti di interesse scientifico.

immagine: Benjamin Couprie, Institut International de Physique de Solvay

L'argomento di quella edizione era "Elettroni e Fotoni" e vedeva come grandi protagonisti Albert Einstein e Niels Bohr (nella foto, uno è al centro in prima fila e l'altro all'estrema destra della seconda fila). Fu in quell'occasione che vennero pronunciate le celebri frasi "Dio non gioca a dadi", da Einstein, e "Einstein, smetti di dire a Dio cosa fare", dal collega Bohr.