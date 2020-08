13 scalinate da tutto il mondo che sono un vero tripudio di colori e originalità

Tra le opere architettoniche che più hanno dato soddisfazioni ad ingegneri e agli artisti della muratura di tutti i secoli, ci sono le scale o le scalinate. Non soltanto sono comode strutture che collegano un piano inferiore da uno superiore, ma sono anche in grado di trasformarsi in vere e proprie opere d'arte cariche di colori e forme geometriche. In questa galleria di immagini ne abbiamo selezionate alcune per voi che in tutto il mondo hanno portato gioia e felicità a chi ha deciso di salirle o di scenderle.