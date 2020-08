Saturnia: le favolose terme con piscine naturali, acque turchesi e rocce bianche immerse nel cuore dell'Italia

Ci sono luoghi che ci regalano bellezze naturali semplicemente mozzafiato, magari dove meno ce lo aspetteremmo e in modalità del tutto benefiche per la nostra salute. Pensate, ad esempio, alle sorgenti termali: tutto il mondo ne è ricco, ma spesso, per accedere a stabilimenti con acque terapeutiche, è necessario entrare in zone a pagamento e non sempre alla portata di tutti.

Così non è a Saturnia, località italiana della Toscana, che vanta una fonte termale famosa in tutto il mondo per le sue proprietà benefiche e curative, incastonata in uno scenario splendido, tipicamente toscano e soprattutto aperto e disponibile a tutti coloro che vogliano immergersi nelle sue acque turchesi.