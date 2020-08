Hormuz, l'isola dove sabbia e mare si tingono di rosso in uno scenario da film fantascientifico

Immaginate di trovarvi in un luogo in cui il paesaggio è così particolare da "capovolgere" tutto quello che diamo per scontato. In che senso? Semplice: pensate se la sabbia in spiaggia, invece di essere grigia, gialla o tendente al nero fosse... rossa !

Proprio così: un'isola in cui le acque del mare sono rosso rubino , e la sabbia assume colorazioni particolari e affascinanti esiste, e si trova in Iran , affacciata sul Golfo Persico. Si tratta di un luogo non eccessivamente turisticizzato, e per questo forse ancora più suggestivo. I paesaggi, qui, fanno quasi pensare di essere su Marte, ma... circondati dal mare!

Il caratteristico ossido rosso, chiamato "Gelack", viene anche usato dagli abitanti del posto per scopi culinari, e in particolare come spezia, in salse, marmellate o per la cottura del pane, il che rende il terreno sostanzialmente "commestibile". Scorrendo la mappa dell'isola, poi, è facile notare come le sue bellezze siano proprio legate alla natura, che qui assume dei colori impensabili e in grado di cambiare di volta in volta e di luogo in luogo, tanto che i paesaggi di Hormuz sono stati spesso associati all'arcobaleno.