14 confronti fotografici che ci aprono gli occhi su alcuni aspetti della realtà

Guardare le cose da più punti di vista può aiutarci a mettere tutto in prospettiva e, magari, allontanare certe preoccupazioni o problemi dalla nostra mente. Riuscire ad osservare il mondo con occhi diversi, d'altronde, è importantissimo. Chissà quante volte ci è capitato di vedere foto motivazionali di persone che si sono impegnate per perdere peso e ci siamo fatti motivare da una tale perseveranza e determinazione. Vedere sulla carta certe comparazioni, tra ciò che è stato "prima" e il risultato ottenuto "dopo", può essere davvero stimolante. In questa lista di 14 foto abbiamo messo a confronto alcune immagini interessanti, che speriamo possano farvi guardare a certi eventi con più positività.