Questa ferrovia permette ai visitatori di andare in "bici" sulle rotaie, pedalando in una foresta di sequoie

27 Luglio 2020 • di Lorenzo Mattia Nespoli 599

Advertisement Trascorrere del tempo immersi nella natura è una gioia davvero impagabile. Si tratta di un ottimo modo, economico e salutare, per ritrovare pace, serenità e soprattutto benessere. È documentato dalla scienza, infatti, che bisognerebbe passare almeno 2 ore a settimana in contesti naturali all'aperto per sentirci più sani e più felici. Se già una semplice passeggiata rappresenta una bella esperienza, figuratevi se al contatto con la natura si potesse unire anche il divertimento di muoversi su un mezzo del tutto originale, proprio come la "bici su rotaie" di cui stiamo per parlarvi!

Avete letto bene: abbiamo scritto proprio "bici su rotaie", perché la ferrovia storica Skunk Train, in California, offre proprio la possibilità di muoversi in questo modo. Dimenticate i classici treni alimentati a elettricità o a motore termico, dunque: qui per muoversi sui binari... si pedala!

E il contesto è fra i più belli che la natura degli Stati Uniti possa offrire: i binari, infatti, corrono in mezzo a un'immensa foresta di sequoie, da ammirare in tutta la loro maestosità e il loro splendore, perdendosi attraverso chilometri e chilometri di strada ferrata. La ferrovia, non più utilizzata per i treni, è stata letteralmente "riconvertita" per questa finalità naturalistica e turistica, e non è l'unica di questo genere negli Usa.

Advertisement

Si tratta di un'avventura a dir poco fantastica da compiere, che attraversa spazi verdi, ponti e luoghi pittoreschi immersi in una tranquillità invidiabile. Le speciali "biciclette" montate sui binari sono persino dotate di motori elettrici, che assistono durante la pedalata e nei momenti in cui chi le utilizza è più stanco. Lo scenario è da mozzare il fiato: alcune sequoie, qui, arrivano a superare i 90 metri di altezza, mentre tutto intorno flora e fauna stupiscono chiunque. Insomma: un modo davvero delizioso di esplorare la natura e "riciclare" strutture ormai in disuso, che dovrebbe essere preso come esempio in molte altre parti del mondo!