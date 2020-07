Questo fotografo immortala la natura potente e silenziosa dell'Islanda in scatti a dir poco magnifici

Ci sono luoghi, sul nostro Pianeta, in cui la Natura sembra davvero essersi impegnata per regalarci scenari e fenomeni che hanno un potere che va ben oltre il "semplice" stupore: sono in grado di entrarci dentro, di imprimersi a fuoco nella nostra mente senza andare più via. Stiamo parlando di tutti quei posti dall'infinita bellezza e dai colori così perfetti da poter essere "idealizzati", credendoli quasi irreali per quanto sono affascinanti.

L'Islanda è uno tra questi: quest'isola dell'estremo nord Europa sembra proprio rappresentare tutto il meglio che si può cercare in fatto di ambientazioni fredde, natura prorompente, fenomeni inconsueti e magnificenza senza pari. Non è un caso se l'Islanda attiri da molto tempo la curiosità e la passione di moltissimi artisti, ispirati da quello che vedono, in un'esperienza interiore, oltre che esteriore. Fra i tanti, qui vogliamo mostrarvi il lavoro di Iurie Belegurschi, un fotografo moldavo che ama l'Islanda: un amore perfettamente visibile dai suoi scatti colmi di bellezza e scenari da togliere il fiato.