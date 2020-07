12 volte in cui le aspettative delle persone sono state miseramente tradite dalla realtà

Ogni giorno, su ogni mezzo di comunicazione e a ogni angolo per strada, siamo circondati da mirabolanti pubblicità e promesse di acquisti favolosi, prodotti rivoluzionari, cibi squisiti e chi più ne ha più ne metta. Se tutto fosse esattamente com'è rappresentato nelle pubblicità o sulle confezioni, probabilmente ci sembrerebbe di vivere in un mondo quasi perfetto.

E invece così non è. Non ci vuole molto, purtroppo, per imparare che la delusione che deriva dalle aspettative tradite può essere sempre dietro l'angolo. A dispetto di quello che credevamo di voler magiare, di aver chiesto oppure ordinato su internet, spesso ci ritroviamo davanti a oggetti, cibi e servizi che - come se nulla fosse - ci "tradiscono". Se vi siete riconosciuti in queste sensazioni, non preoccupatevi perché siete in buona compagnia. Le foto divertenti e assurde che abbiamo raccolto di seguito per voi lo dimostrano!