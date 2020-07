La scienza fa passi da gigante, ma perché non abbiamo ancora una cura per il cancro?

La società continua a chiedere una cura per il cancro. Perché con tutti i progressi scientifici che sono stati fatti, anche nell'ambito del trattamento dei tumori, non esiste ancora una cura disponibile? Eppure la situazione attuale è drammatica: uno studio dell'istituto inglese Cancer Research afferma che nell'arco di una vita, una persona su due nel territorio nazionale avrà il cancro . La risposta a queste lecite domande è semplice: il cancro non è una sola malattia.

Il cancro non è una malattia univoca: non interessa sempre gli stessi organi, non si manifesta con gli stessi sintomi e ha un decorso diverso da paziente a paziente. È questa la difficoltà principale che impedisce di trovare una cura per il cancro. Si parla sempre di cancro, ma con il termine cancro ci si riferisce non ad una, due malattie ma ad uno spettro di centinaia di malattie, anche molto diverse tra loro, che scaturiscono per motivi diversi (esposizione a radiazioni, a agenti chimici o anche virus).

L'origine del cancro è la stessa, certo: sono le nostre cellule che, dividendosi, possono incorrere in qualche mutazione del DNA e determinare la crescita fuori controllo delle cellule cancerose. Il nostro organismo fa del suo meglio per prevenire un evento simile, mettendo in gioco naturalmente sistemi difensivi, e per fortuna che una cellula cancerosa passi inosservata è un evento raro. Tuttavia, la moltiplicazione delle cellule avviene così tante volte che rende il cancro una realtà.