12 foto che mostrano tutti i problemi che le ragazze basse devono affrontare giorno dopo giorno

La statura è uno dei canoni più evidenti quando si parla di bellezza di una persona o della sua presenza fisica. È vero: l'altezza contribuisce a migliorare l'aspetto, ma non è affatto vero che lo determina in assoluto come bello o brutto.

Piuttosto, chi non ha avuto la fortuna di crescere oltre certe stature ha a che fare quotidianamente con problemi piuttosto seri, a cui di sicuro ci si abitua ma che, a lungo andare, possono stancare e a volte diventano vere e proprie sfide. Oggetti e situazioni, nel mondo in cui viviamo, sembrano spesso non essere stati "progettati" per chi è più basso di una certa misura. Lo sanno bene le ragazze e le donne che hanno condiviso sul web le foto che stiamo per mostrarvi, divertenti e "impossibili" tentativi di riuscire a fare cose che, per tante altre, sarebbero di sicuro scontate.