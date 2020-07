12 segnali che il nostro corpo può inviarci quando si trova in forte disidratazione

Anche se non abbiamo sete, dobbiamo bere tanto durante la giornata. Non importa se bere più acqua ci porta direttamente alla porta del bagno con più frequenza, se beviamo poco, rischiamo che il nostro organismo ci mandi chiari segnali di disidratazione. Apparentemente banali, questi segnali possono però avere delle conseguenze serie che non dovrebbero mai essere sottovalutate. La scienza concorda sul fatto che bisognerebbe bere almeno 2 litri di acqua al giorno!