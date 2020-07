13 foto d'epoca mostrano tutta la bellezza delle donne e degli uomini d'altri tempi

Avete mai provato uno strano senso di nostalgia e piacere ad osservare vecchie foto, di altri tempi? Anche se in quelle foto non c'è vostro nonno o un parente lontano, la vista di foto in bianco e nero ci riporta con la mente ad epoche mai vissute, stuzzicando la nostra fantasia. Attraverso le foto del passato siamo in grado di rivivere, almeno in parte, alcune esperienze che oggi, forse, reputiamo un po' strane per l'epoca corrente. La moda che cambia, le usanze che si sono perse e quelle che ancora oggi attuiamo nella nostra quotidianità...e come non far caso all'aspetto fisico che è radicalmente cambiato, sia per gli uomini che per le donne, nel corso del tempo? La bellezza di un tempo oggi viene considerata retro, ma per molti è ancora un punto di riferimento, nonché un simbolo di straordinaria eleganza. Basta guardare queste splendide foto per rendersene conto: