I ricercatori scoprono un combustibile liquido che può conservare l'energia solare fino a 18 anni

Lo sfruttamento eccessivo delle risorse non rinnovabili del nostro Pianeta è uno dei maggiori problemi con cui l'uomo deve - e dovrà - fare i conti nel presente e nel futuro. Entrare in un'ottica in cui gli esseri umani non attingano più da ciò che sulla Terra non si può replicare è molto più che una sfida per garantire gli equilibri ambientali: si tratta di una vera necessità. Le conseguenze dell'utilizzo massiccio e dannoso, del resto, sono sotto gli occhi di tutti, ed è per questo che sviluppare modi sempre nuovi ed efficienti con cui garantirsi energia in modo sostenibile è una delle missioni più sentite della scienza.

In questo senso, l'energia solare gioca un ruolo importantissimo. Riuscire a immagazzinare e sfruttare al meglio l'incredibile potenza della stella che ci illumina è basilare, e il particolare traguardo scientifico di cui stiamo per parlarvi potrebbe rappresentare una svolta incoraggiante.